В Орле прекращают сбор одежды для вынужденных переселенцев из Курской области

С 1 декабря 2024 года пункт приёма гуманитарной помощи на базе Центра патриотического воспитания «Патриот-57» в Орле прекращает приём новой или бывшей в употреблении одежды для вынужденных переселенцев из Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии