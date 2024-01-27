Российские ученые создали цифровую систему оценки риска болезней

Российские ученые из Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали цифровую систему, позволяющую оценить риск развития социально значимых заболеваний на основе иономного профилирования химических элементов в крови, моче или волосах, сообщает ТАСС.
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