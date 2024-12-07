Китайские подводные роботы угрожают Тайваню из-под воды Роботы-водолазы и подводные беспилотники – уже давно не новость, подобные разработки ведутся во многих странах, в том числе и в России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Китайские подводные роботы угрожают Тайваню из-под воды Роботы-водолазы и подводные беспилотники – уже давно не новость, подобные разработки ведутся во многих странах, в том числе и в России.
Свежие комментарии