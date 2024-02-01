В Селижаровском округе Россельхознадзором обнаружены неиспользуемые земли сельхозназначения, загрязненные порубочными остатками

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в декабре 2023 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с правообладателем в Селижаровском муниципальном округе Тверской области.
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