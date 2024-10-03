Приложение «Авито» удалили из Google Play: как пользоваться сервисом

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Приложение «Авито» больше нельзя скачать из Google Play. Представители компании обещают держать пользователей в курсе событий и предлагают несколько рекомендаций для работы с платформой.
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