Что лучше пить в жару чтобы утолить жажду?

Летний период тесно связан с жаркой погодой и как следствие повышенным потоотделением. Человек теряет много жидкости и регулярно испытывает жажду, но вот как её утолить и какие напитки помогут справиться с проблемой, а не усугубить её, знают далеко не все.
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