В СКР рассказали о контроле за вышедшими после СВО киллерами

Следователи заявили о контроле за освобожденными после участия в спецоперации киллерами. По словам главы первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Юрия Яшкова, осужденные за насильственные преступления и вышедшие на свободу после участия в СВО, стоят на контроле у следователей.