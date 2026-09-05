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Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

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