Европейский грузовик с пробегом или новый китайский — что выгоднее?

Сколько стоит содержание и ремонт китайских седельных тягачей в сравнении с нашим КАМАЗом? Можно ли сэкономить, если купить грузовик по параллельному импорту? Есть ли запчасти на китайские тягачи? О ситуации на рынке грузовой техники в России рассказал генеральный директор ГК «Авто-М» Игорь Абрамкин.