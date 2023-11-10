Европейский грузовик с пробегом или новый китайский — что выгоднее?

Сколько стоит содержание и ремонт китайских седельных тягачей в сравнении с нашим КАМАЗом? Можно ли сэкономить, если купить грузовик по параллельному импорту? Есть ли запчасти на китайские тягачи? О ситуации на рынке грузовой техники в России рассказал генеральный директор ГК «Авто-М» Игорь Абрамкин.
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