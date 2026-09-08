Мэр Салехарда продаст историческую обсерваторию за 1 рубль

Глава Салехарда Алексей Титовский подписал постановление о продаже за 1 рубль здания гидрометеорологической обсерватории, где жил Д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Кто мог навести б...
- Крах режима Зелен...
- ФСБ пресекла кана...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым