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РФС запретил «Алании» регистрировать новых игроков из‑за Гогниева

РФС запретил «Алании» регистрировать новых игроков из‑за Гогниева

Палата РФС по разрешению споров запретила «Алании» регистрировать новых футболистов из‑за неисполнения обязательств перед бывшим главным тренером Спартаком Гогниевым.

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