РФС запретил «Алании» регистрировать новых игроков из‑за Гогниева

Палата РФС по разрешению споров запретила «Алании» регистрировать новых футболистов из‑за неисполнения обязательств перед бывшим главным тренером Спартаком Гогниевым.
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