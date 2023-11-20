БСК устранила все нарушения электроснабжения на высоковольтных сетях

Основные причины отсутствия электроэнергии – упавшие на линии ветки, деревья и различные рекламные конструкции Барнаульская сетевая компания устранила все технические нарушения на высоковольтных электрических сетях 6-10 кВ, которые возникли по причине непогоды 19 ноября.