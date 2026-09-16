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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
😱В России хотят полностью запретить в общепите картошку фри, кольца кальмара и

😱В России хотят полностью запретить в общепите картошку фри, кольца кальмара и другие жареные во фритюре продукты.

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