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Козырев о 0:2 от «Адмирала»: «Невозможно выиграть с нулем шайб. У «Северстали» масса моментов забить, не попали в пустые ворота. Надо продолжать играть, бросать»

Главный тренер « Северстали » Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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