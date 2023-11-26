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В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны

В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны

Политнавигатор Переговоры между Москвой и Киевом возможны, однако наученная горьким опытом Россия не остановит боевые действий из-за самого факта начала обсуждений.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Андрей  Клинцевич,  спасибо,  что  нас  успокоили,   будем  доводить  с  помощью  СВО  выполнение  поставленных  целей  и  Запад  нас  не  поймает  на  лживую  удочку,  как  раньше.  Ждём,  когда  вернём  Одессу,  хватит  комику  &quot;править&quot;  Западом,  раскукарекался  наркоман,  пора  ему  рога  обломать.
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13 час.
Арсен Межлумов
Только капитуляция Украины и переход Украины в протекторат России. Надо осаждать и брать для этого Киев. Тогда вопрос и с Одессой, и с Днепропетровском решится.
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13 час.
Людмила Свириденко
Раз возможны, чего тут обсуждать, договорятся, как им будет выгодно!
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12 час.

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