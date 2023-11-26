В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны

Нина Бакалина Андрей Клинцевич, спасибо, что нас успокоили, будем доводить с помощью СВО выполнение поставленных целей и Запад нас не поймает на лживую удочку, как раньше. Ждём, когда вернём Одессу, хватит комику "править" Западом, раскукарекался наркоман, пора ему рога обломать.

Арсен Межлумов Только капитуляция Украины и переход Украины в протекторат России. Надо осаждать и брать для этого Киев. Тогда вопрос и с Одессой, и с Днепропетровском решится.