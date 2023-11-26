Политнавигатор Переговоры между Москвой и Киевом возможны, однако наученная горьким опытом Россия не остановит боевые действий из-за самого факта начала обсуждений.
В Москве объяснили, какие переговоры между Украиной и Россией возможны
Комментарии
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Нина Бакалина
Андрей Клинцевич, спасибо, что нас успокоили, будем доводить с помощью СВО выполнение поставленных целей и Запад нас не поймает на лживую удочку, как раньше. Ждём, когда вернём Одессу, хватит комику "править" Западом, раскукарекался наркоман, пора ему рога обломать.
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13 час.
Арсен Межлумов
Только капитуляция Украины и переход Украины в протекторат России. Надо осаждать и брать для этого Киев. Тогда вопрос и с Одессой, и с Днепропетровском решится.
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13 час.
Людмила Свириденко
Раз возможны, чего тут обсуждать, договорятся, как им будет выгодно!
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12 час.
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