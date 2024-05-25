Разрушенные причалы продадут за рубль

Приватизацию разрушенных объектов речного порта позволят только при условии, что новый владелец отремонтирует их в течение пяти лет после покупки, при этом начальная цена таких построек будет составлять один рубль.
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