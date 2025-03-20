Информирует прокурор.

На территории Могилевской области проблема обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности является одной из самых актуальных, о чем свидетельствует значительное число пожаров и гибели людей в огне, в том числе лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
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