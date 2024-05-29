Эндокринолог Медведева призвала выбросить колбасу из-за ее вреда здоровью

Обычная колбаса может вызывать серьезные заболевания.Врач-эндокринолог Елена Медведева рассказала о том, как всего один продукт, который многие покупают регулярно, может нанести непоправимый вред здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии