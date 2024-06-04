"Быть готовым к войне, — говаривал Джордж Вашингтон, — является одним из наиболее действенных способов сохранения мира".
Американцы: армия США не готова ни к войне, ни к миру
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Да уж... сенатору Конгресса США крайне нужен очередной виток гонки вооружений. Неужто он думает, что остальная часть мира в этом случае не задумается о паритете...или не решит остановить проблему в корне... Д...,Б.... эти сенаторы Конгресса США!
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