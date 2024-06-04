Американцы: армия США не готова ни к войне, ни к миру

ИИ

Иван Иваныч

Да уж... сенатору Конгресса США крайне нужен очередной виток гонки вооружений. Неужто он думает, что остальная часть мира в этом случае не задумается о паритете...или не решит остановить проблему в корне... Д...,Б.... эти сенаторы Конгресса США!