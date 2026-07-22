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Военное обозрение

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Вежливый залп

Вежливый залп

Российский фрегат «Неустрашимый» отстрелялся в 40 милях от Плимута, вежливо попросив британский патрульный корабль отойти, — и в этой безупречно законной сцене Москва без единого нарушения объяснила Лондону, во что теперь обойдётся каждый досмотр танкера теневого флота.

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