Вежливый залп

Российский фрегат «Неустрашимый» отстрелялся в 40 милях от Плимута, вежливо попросив британский патрульный корабль отойти, — и в этой безупречно законной сцене Москва без единого нарушения объяснила Лондону, во что теперь обойдётся каждый досмотр танкера теневого флота.