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Ларин заявил, что считает Глушенкова лучшим футболистом РПЛ

Ларин заявил, что считает Глушенкова лучшим футболистом РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин назвал лучшего футболиста РПЛ в данный момент. «Максим Глушенков сейчас лучший футболист в РПЛ.

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