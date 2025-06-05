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Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

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