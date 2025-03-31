Устроивший резню в российском аэропорту признан невменяемым

Красноярская транспортная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 40-летнего иностранного гражданина, напавшего с ножом на людей в здании международного аэропорта имени Дмитрия Хворостовского.