Устроивший резню в российском аэропорту признан невменяемым

Красноярская транспортная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 40-летнего иностранного гражданина, напавшего с ножом на людей в здании международного аэропорта имени Дмитрия Хворостовского.
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