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К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков

К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков

Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков из 12 странСейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), однако многие партнеры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому ЦБ РФ не раскрывает их список, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина"На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров", - сказала она, выступая на съезде РСПП.

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