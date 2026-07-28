Военный корабль Франции обстрелял судно с теневым главой МВД Британии на борту

Политика как она есть

Теневой глава Министерства внутренних дел Великобритании от оппозиционной Консервативной партии Крис Филп во вторник, 28 июля, сообщил, что французский военный корабль произвел серию предупредительных выстрелов в проливе Ла-Манш в сторону судна, на борту которого он находился.