Глава СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств нарушения жилищных прав граждан в Кемеровской области - Кузбассе

В социальных медиа сообщается, что в Кемерово жильцы аварийного дома опасаются обрушения здания. Отмечается, что в одной из квартир полностью провалился пол первого этажа — конструкция ушла в затопленный подвал, начали разрушаться несущие стены.
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