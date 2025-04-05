Масштабная атака российских войск по логистике ВСУ происходит в эти минуты

Масштабы атаки продолжают нарастать. Рассказываем, что известно на эту минуту.В ночь на 6 апреля возобновились масштабные атаки российских стратегических крылатых ракет Х-101 и "Калибр-НК/ПЛ" по логистическим узлам вооруженных сил Украины.