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Масштабная атака российских войск по логистике ВСУ происходит в эти минуты

Масштабная атака российских войск по логистике ВСУ происходит в эти минуты

Масштабы атаки продолжают нарастать. Рассказываем, что известно на эту минуту.В ночь на 6 апреля возобновились масштабные атаки российских стратегических крылатых ракет Х-101 и "Калибр-НК/ПЛ" по логистическим узлам вооруженных сил Украины.

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