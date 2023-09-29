Политолог: Кеннеди создает образ альтернативы Байдену в «демократической тусовке»

РИАМО - 29 сен. Роберт Кеннеди‑младший решил ворваться в президентскую кампанию в образе «миротворца», создавая образ альтернативы действующему президенту США в «демократической тусовке», сообщил РИАМО член Экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Ленинского городского округа Кирилл Котов.
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