Старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке Александр Марковский в ходе разговора с корреспондентами журнала American Thinker сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский променял интересы государства на собственное обогащение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии