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Царьград

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Подполковник США Дэвис: Запад кормит Украину иллюзиями, у нее нет пути к победе

Подполковник США Дэвис: Запад кормит Украину иллюзиями, у нее нет пути к победе

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис жестко раскритиковал политику Запада.В комментарии изданию Responsible Statecraft он заявил, что союзники лишь ухудшают положение Киева, поддерживая его ложные утверждения об «успехах» на поле боя.

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