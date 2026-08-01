Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис жестко раскритиковал политику Запада.В комментарии изданию Responsible Statecraft он заявил, что союзники лишь ухудшают положение Киева, поддерживая его ложные утверждения об «успехах» на поле боя.
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