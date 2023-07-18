Не устаю, право слово, поражаться на непотопляемость некоторых представителей «элиты» российской.
Предатели? Нет-нет, революционеры!!!
Комментарии
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Роман Рессер
Поражаюсь верховному ... его предали и бросили те люди, которым он доверял и сам лично назначал. Даже кореша Ротенберги утекли ... вместе с мозгами в Баку.
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11 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Просто не надо кое-кого идеализировать...
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5 час.
Владимр Семкин
Какой царь такая и свита
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1 час.
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