Медвежий угол

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Предатели? Нет-нет, революционеры!!!

Предатели? Нет-нет, революционеры!!!

Не устаю, право слово, поражаться на непотопляемость некоторых представителей «элиты» российской.

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Комментарии
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Роман Рессер
Поражаюсь верховному ... его предали и бросили те люди, которым он доверял и сам лично назначал. Даже кореша Ротенберги утекли ... вместе с мозгами в Баку.
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11 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Просто не надо кое-кого идеализировать...
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Владимр Семкин
Какой царь такая и свита
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