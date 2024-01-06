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Во Франции призвали к ликвидации НАТО для наступления мира

Во Франции призвали к ликвидации НАТО для наступления мира

Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency Для наступления мира необходима ликвидация НАТО, поскольку альянс ведет разорительную политику, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

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