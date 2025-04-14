Северо-запад Челябинска встал в пробках. Мириться с ними придется два года

Из-за ограничения движения на проспекте Победы северо-запад Челябинска встал в пробках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», гигантские автомобильные пробки образовались утром понедельника, 14 апреля, сразу на нескольких улицах в Курчатовском и Калининском районах областного центра.
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