Северо-запад Челябинска встал в пробках. Мириться с ними придется два года

Из-за ограничения движения на проспекте Победы северо-запад Челябинска встал в пробках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», гигантские автомобильные пробки образовались утром понедельника, 14 апреля, сразу на нескольких улицах в Курчатовском и Калининском районах областного центра.