Ермак надеется, что американские кураторы всё-таки дадут денег Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что критический момент наступает для Украины на фоне нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в американском Конгрессе обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева.
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