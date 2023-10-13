КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

Как подчеркивается в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи, переброска Вашингтоном ядерных стратегических средств в район Корейского полуострова — это военная провокация и может привести к катастрофе.
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