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В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий

В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий

Председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил России и заместитель начальника Генштаба Василий Трушин заявил, что практика ведения боевых действий российских вооруженных сил значительно изменилась в процессе специальной военной операции (СВО).

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