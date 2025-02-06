В Генштабе рассказали об изменении практики ведения военных действий

Председатель Военно-научного комитета Вооружённых Сил России и заместитель начальника Генштаба Василий Трушин заявил, что практика ведения боевых действий российских вооруженных сил значительно изменилась в процессе специальной военной операции (СВО).
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