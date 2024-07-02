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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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SAG-AFTRA поднимает планку: инди-игры с бюджетом до $30 млн теперь тоже в фокусе вн...

SAG-AFTRA поднимает планку: инди-игры с бюджетом до $30 млн теперь тоже в фокусе вн...

SAG-AFTRA поднимает планку: инди-игры с бюджетом до $30 млн теперь тоже в фокусе внимания профсоюзаГильдия киноактёров США (SAG-AFTRA) расширила своё Соглашение об интерактивных медиа (IMA), добавив четвёртый уровень для инди-игр с бюджетом от 15 до 30 миллионов долларов.

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