SAG-AFTRA поднимает планку: инди-игры с бюджетом до $30 млн теперь тоже в фокусе вн...

SAG-AFTRA поднимает планку: инди-игры с бюджетом до $30 млн теперь тоже в фокусе внимания профсоюзаГильдия киноактёров США (SAG-AFTRA) расширила своё Соглашение об интерактивных медиа (IMA), добавив четвёртый уровень для инди-игр с бюджетом от 15 до 30 миллионов долларов.