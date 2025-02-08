Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова после ночной атаки беспилотников

Режим ЧС частично введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону.На заседании городской комиссии по ЧС принято решение о введении режима ЧС в районе на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодняшней ночью после атаки беспилотников.