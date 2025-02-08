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Царьград

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Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова после ночной атаки беспилотников

Режим ЧС введён в Первомайском районе Ростова после ночной атаки беспилотников

Режим ЧС частично введён в Первомайском районе Ростова-на-Дону.На заседании городской комиссии по ЧС принято решение о введении режима ЧС в районе на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения сегодняшней ночью после атаки беспилотников.

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