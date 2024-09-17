Хлеб из черной лисички набирает популярность в Новосибирске

В Новосибирске кроме хлеба из пшеничной и ржаной муки теперь можно попробовать хлеб из муки грибной. Выпечку готовят в основном любители тихой охоты – грибной сезон-2024 выдался довольно удачным, особенно на лисички, которые и идут на изготовление сначала муки, а потом вкусного хлеба.
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