Хлеб из черной лисички набирает популярность в Новосибирске

В Новосибирске кроме хлеба из пшеничной и ржаной муки теперь можно попробовать хлеб из муки грибной. Выпечку готовят в основном любители тихой охоты – грибной сезон-2024 выдался довольно удачным, особенно на лисички, которые и идут на изготовление сначала муки, а потом вкусного хлеба.