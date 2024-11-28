У Андрея Макаревича* в РФ нашли десятки объектов недвижимости

Лидия Курзаева

У Макаревича около 70 объектов недвижимости. И у других инагентах , которые предали нашу страну и сбежали за бугор , не меньше. Отчего же они, заработав огромные деньжища на эту недвижимость, получив признание, награды, теперь хаят нашу страну. Наказать всех. Всё, что эти инагенты нажили и заработали "честным и непосильным трудом" у нас, отобрать в пользу государства. Никаких концертов в нашей стране и табу на их возврат обратно на нашу Родину.