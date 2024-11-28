Их более 70 У основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов) в РФ может быть около 70 объектов недвижимости.
У Андрея Макаревича* в РФ нашли десятки объектов недвижимости
Комментарии
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Лидия Курзаева
У Макаревича около 70 объектов недвижимости. И у других инагентах , которые предали нашу страну и сбежали за бугор , не меньше. Отчего же они, заработав огромные деньжища на эту недвижимость, получив признание, награды, теперь хаят нашу страну. Наказать всех. Всё, что эти инагенты нажили и заработали "честным и непосильным трудом" у нас, отобрать в пользу государства. Никаких концертов в нашей стране и табу на их возврат обратно на нашу Родину.
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
У нас триста ярдов зелени отобрали наши "дружки", а у того, кто на них батрачит до сих пор не отобрали "около 70 объектов недвижимости" ???? То есть у нас -можно, у них-нельзя ????
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10 час.
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