Проросійського блогера Кіма Доткома чекає екстрадиція до США

Кім Дотком (архівне фото) Проросійського блогера Кіма Доткома чекає екстрадиція в США Російські пропагандисти посилаються на фейкові повідомлення власника скандально відомого сайту, який у минулому виявився рекетиром «Поліграф», спеціальний інтернет-ресурс, спрямований проти поширення дезінформації у світових ЗМІ та соціальних мережах, опублікував матеріал про інтернет-блогера Кіма Доткома, відомого своїми фейковими повідомленнями.