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Региональная Юридическая Служба

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ФСБ перекрыла канал поставок взрывчатки из Европы в Россию

ФСБ перекрыла канал поставок взрывчатки из Европы в Россию

Фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Совместными усилиями сотрудников ФСБ России пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным ввозом взрывчатки из стран Европы на территорию Российской Федерации.

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