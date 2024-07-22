ФСБ перекрыла канал поставок взрывчатки из Европы в Россию

Фото © ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Совместными усилиями сотрудников ФСБ России пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным ввозом взрывчатки из стран Европы на территорию Российской Федерации.
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