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Аргументы недели

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«Делать на десять лет вперёд в мире, который переписывают каждый год». Архитектор — о секретах программ, которым не учат в университетах

В современной IT-индустрии сложилась молчаливая норма: корпоративные системы живут три-пять лет, после чего их проще переписать с нуля, чем продолжать развивать.

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