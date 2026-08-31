«Делать на десять лет вперёд в мире, который переписывают каждый год». Архитектор — о секретах программ, которым не учат в университетах

В современной IT-индустрии сложилась молчаливая норма: корпоративные системы живут три-пять лет, после чего их проще переписать с нуля, чем продолжать развивать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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