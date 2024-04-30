«Мы еще не видели всё, на способен Серхио». Отец Переса предупреждает

«Мы еще не видели всё, на способен Серхио». Отец Переса предупреждаетGetty Images / Red Bull Content PoolОтец мексиканского гонщика Red Bull Racing Серхио Переса, Антонио Перес Гарибай, отметил прогресс сына на старте сезона-2024 по сравнению с прошлыми годами.