«Мы еще не видели всё, на способен Серхио». Отец Переса предупреждает

«Мы еще не видели всё, на способен Серхио». Отец Переса предупреждаетGetty Images / Red Bull Content PoolОтец мексиканского гонщика Red Bull Racing Серхио Переса, Антонио Перес Гарибай, отметил прогресс сына на старте сезона-2024 по сравнению с прошлыми годами.
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