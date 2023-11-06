На Украине осудили Мелони после пранка Вована и Лексуса

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
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