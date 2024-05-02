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Валерия и Иосиф Пригожин покинули Россию

Валерия и Иосиф Пригожин покинули Россию

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин покинули территорию России и отправились в другую страну. Об этом сообщила сама артистка в своих социальных сетях.

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Комментарии
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Нина Прыгун
дорога вам в одну сторону
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16 час.
Игорь Г
Ой, какая потеря....прямо вот все заводы остановятся, разруха придет. Да плывите вы все из России в одной лодке, толстосумы хреновы-воздух чище будет.
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15 час.
Руслан Техажев
Скатертью дорога.
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15 час.

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