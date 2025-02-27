Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русские объединились и создали патрули: не дают мигрантам и приезжим бесплатно ездить на метро

Русские объединились и создали патрули: не дают мигрантам и приезжим бесплатно ездить на метро

Avia.pro - СМИ   В сердце мегаполиса, где каждое утро сотни людей снова и снова сталкиваются с рутиной городских поездок, произошёл инцидент, который сразу же разгорелся на просторах социальных сетей и в разговорах прохожих.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Один азиатский жид Шойгу уже обрел свое место... ВЕЩАЕТ ЧТО-ТО ТАМ, В АЗИИ... Правда, два слова вместе связать не может... Но научится... Ему не привыкать - БАЗУ - ПОД ФРАЗУ...
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5 час.
Evgenija Palette
Самодеятельность всё это... Поучитесь организовываться у наших врагов...
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Последняя должность у него пятая на трудовом жизненном пути. Главное его от бюджетных денег отодвинули. Толку от него не там не здесь. Беда, одним словом.
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4 час.
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