Русские объединились и создали патрули: не дают мигрантам и приезжим бесплатно ездить на метро

Evgenija Palette Один азиатский жид Шойгу уже обрел свое место... ВЕЩАЕТ ЧТО-ТО ТАМ, В АЗИИ... Правда, два слова вместе связать не может... Но научится... Ему не привыкать - БАЗУ - ПОД ФРАЗУ...

Evgenija Palette Самодеятельность всё это... Поучитесь организовываться у наших врагов...