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В Италии к охране природы привлекли пчел: Новости ➕1, 31.05.2022

В Италии к охране природы привлекли пчел: Новости ➕1, 31.05.2022

Ульи расположены на крыше римской штаб-квартиры полиции. По словам подполковника Джанкарло Папитто, пчелы исследуют окружающую территорию площадью более двух квадратных километров.

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