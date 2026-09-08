Vietnam Airlines отправила россиян из Ханоя домой рейсом другой компании

Авиакомпания Vietnam Airlines урегулировала ситуацию с россиянами, застрявшими в Ханое из-за отмены рейсов в Москву 6 и 7 сентября 2026 года.
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