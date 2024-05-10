Парламентарии стран Евросоюза посетили Унгенский район

Руководители групп дружбы парламентов стран-членов Евросоюза посетили Унгенский район. Именно в этом районе было реализовано рекордное количество европейских проектов, и иностранные официальные лица в сопровождении депутатов парламента Республики Молдова посетили часть из них.
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